تأجيل إطلاق صاروخ تابع لشركة «إيلون ماسك» إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة «ناسا» الأمريكية، أمس الاثنين، إرجاء إطلاق صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس» التابعة لـ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وعلى متنه 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 3 أيام.

وقالت «ناسا»، إن عارضا صحيا تعرض له أحد أفراد الطاقم، فيما ذكرت قناة «سي إن بي سي»، إن هذا ثاني تأجيل للمهمة في غضون أسبوع.

«سبيس إكس» تنقل رواد فضاء «ناسا» من وإلى محطة الفضاء

وتقوم شركة «سبيس إكس»، بنقل رواد فضاء «ناسا» من وإلى محطة الفضاء الدولية في نوبات مدتها 6 أشهر، ويضم طاقم الرحلات رواد فضاء من وكالات الفضاء في أوروبا واليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت «ناسا»، إلى أن الإطلاق كان مقررا في الأساس أمس الأول الأحد، قبل تأجيله إلى غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ليتأجل مجددا إلى السبت المقبل.

وكانت المهمة الفضائية، التي تحمل اسم «كرو-3»، رواد فضاء «ناسا»، تشمل توم مارشبورن، وراجا شاري، وكايلا بارون، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية، ماتياس مورير.

وكان مؤسس «سبيس إكس» إيلون ماسك، أعلن في وقت سابق، أن أموالاً قد تدفعها شركته وشركة جيف بيزوس «أمازون»، في حال تبني الكونجرس الأمريكي قانون ضريبة المليارديرات، تكفي لتمويل البعثة الفضائية المأهولة إلى المريخ، وقال في تدوينته على «تويتر»، إن خطته هي استخدام الأموال لإيصال البشرية إلى المريخ وإبقاء العقل متوهجا، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وفي أواخر اكتوبر الماضي، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بالإمارات، اختيار شركة «سبيس إكس» لإطلاق القمر الاصطناعي «إم بي زد سات»، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في ذلك الوقت، إنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي، إلى مداره حول الأرض في عام 2023 ضمن رحلة مشتركة على متن صاروخ «فالكون 9» الذي تقوم بتطويره شركة «سبيس إكس» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.