لقي طفل مصرعه في إنهيار حائط قديم مشيد بالطوب الأبيض بمنزله الكائن بدائرة مركز شرطة ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفه مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نزيف بالمخ.

مصرع طفل في انهيار منزل جزئيا بسوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته، بورود إشارة بوصول الطفل «أحمد.ع.ا»، 6 سنوات ويقيم بناحية دائرة مركز ساقلته إلى المستشفى المركزي بساقلته، جثه هامدة، إدعاء سقوط جدار منزل عليه، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تقرير مفتش الصحة: سبب الوفاة نزيف بالمخ

وبسؤال والده «عيد.ا.ع»، 44 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط قديم مشيد بالبلوك الأبيض ما أدى إلى وفاته، ونفى الشبهه الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات المباحث ذلك.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهه جنائية.

يذكر أن محافظة سوهاج شهدت منذ أسبوعين وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، إثر سقوط حائط قديم عليه أثناء لهوه داخل منزله، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.