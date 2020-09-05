مصرع رضيعة وإصابة سيدتين في انهيار جدار منزل بسوهاج

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، كما أصيبت والدتها وجدتها، بإصابات طفيفة، في انهيار جدار أحد المنازل بقرية "أولاد سلامة"، دائرة مركز المنشاة في سوهاج، حيث تم نقل الجثة والمصابتين إلى المستشفى المركزي، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغ بانهيار حائط داخل منزل بقرية "أولاد سلامة"، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط بمدخل المنزل المكون من طابقين، والمشيد بالطوب اللبن والطين، ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، بسبب قدمه وتهالكه، نتج عن الواقعة مصرع الطفلة "سلمى محمد أحمد محمد"، عام واحد، وإصابة كل من والدتها "ليلى. ح. خ"، 30 سنة، ربة منزل، وجدتها "زينب. م. ح"، 60 سنة، مصابتين بإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى المنشاة المركزي، قبل أن يتم تحويل المصابتين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.