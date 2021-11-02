في ذكرى ميلاده الـ75.. تعرف على أزمة سامي العدل مع شقيقيه بسبب هنيدي

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان سامي العدل، الذي ولد في 2 نوفمبر 1946، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كـ ممثل في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ونتيجة لتعدد أزماته أُطلق عليه «بلطجي الفن»، ولكن أشهر هذه الأزمات التي كانت مع شقيقيه محمد ومدحت، وكان السبب في ذلك حينها هو الفنان محمد هنيدي.

بداية الأزمة التي وقعت بين الأشقاء الثلاثة سامي ومحمد ومدحت العدل

بدأت الأزمة عندما رفض محمد العدل، دخول شقيقه الفنان سامي العدل، معه شريكاً في إنتاج فيلم «همام في أمستردام»، الذي تم إنتاجه في عام 1999.

مدحت العدل يرفض دخول شقيقه سامي في إنتاج فيلم «همام في أمستردام»

لم يوافق المنتج مدحت العدل على دخول شقيقه سامي العدل، بنسبة 50% في إنتاج فيلم «همام في أمستردام»، وبعد مفاوضات عديدة انتهت على أن تكون نسبة الأخير 35% فقط.

أصل المشكلة يعود إلى فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

وتعود المشكلة التي حدثت بين الأخوة الثلاثة، إلى فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، الذي تم إنتاجه 1998، حيث طلب فيه محمد العدل، من شقيقه سامي، أن يسمح له أن ينتج هذا العمل السينمائي بمفرده، متحملاً كل نتائجه سواء بالربح أو الخسارة.

سامي العدل يحصل على نسبة 35% من إنتاج فيلم «همام في أمستردام»

ولكن بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، للفنان محمد هنيدي، فقرر النجم سامي العدل، أن يُشارك في أي عمل قادم لـ هنيدي، ولكن محمد العدل اتخذ قراره في أن ينفرد أيضاً في إنتاج فيلم «همام في أمستردام»، وأثناء كتابة مدحت العدل لهذا العمل، وقع في مشكلة مع أخيه «سامي»، والتي انتهت بمشاركة الأخير بنسبة 35% من إنتاج الفيلم.