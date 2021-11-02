«سعيد» حول غرفة نومه لمعرض صور 3d: بحلم بموسوعة جينيس

منذ صغره لاحظ والداه موهبته في الرسم، حينما كان يخط بأنامله البسيطة «شاخبيط»، في كراسات مدرسته، فأيقنوا بموهبته وكرسوا جهدهما لتوعيته، وهو أيضا لم يتخل عن حلمه في أن يصبح فناناً مبدعاً، يرسم الأشكال والصور بالأبعاد الثلاثية بتقنية الــ3d، على الرغم من أن دراسته تختلف تماما عن مجاله.

سعيد سلامة سليمة، الطالب بكلية الآداب قسم المساحة، الذي حول غرفة نومه في منزله الواقع بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إلى معرض صور بتقنية الــ3d او الأشكال ثلاثية الأبعاد، فرسم الكثير من المشاهير والأشخاص، كما افتتح أول معرض إسلامي لعرض السيره الذاتيه للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «كنت برسم الشخصيات الموجودة في الكتب وبحاول أوصل لأقصى شكل ممكن تحقيقه في الرسمة، وكنت ممكن أرسم الرسمة أكثر من مرة لحد ما أرضي طموحي».

الطالب يرسم بأقلام رصاص وعلى ورق

أقلام رصاص وألوان واسكتش ورق كبير، هي كل أدوات الطالب خلال رسمه بتقنية الـ3d، حتى أنه حصل على مراكز متقدمة في مسابقات الإبداع والرسم المختلفة خلال مراحل تعليمه: «كنت برسم بالقلم الرصاص الأول، وبعد كدة طورت مهاراتي واتعلمت عبر الإنترنت لحد ما اتقنت رسم الـ3d، اللي بيحتاج لتركيز كبير علشان أقدر أرسم بشكل صحيح، لأن الأبعاد الثلاثية بتحتاج دقة».

مصاعب كثيرة واجهها الشاب البالغ من العمر 20 عاماً، خلال رحلة تعلمه فن رسم الأبعاد الثلاثية أو تقنية الـ3d، لكن إصراره وطموحه في أن يحقق مراكز متقدمة كان داعماً له، بجانب دعم أسرته التي شجعت موهبته: «في بداية كل حاجة بتكون صعبة، واجهت صعوبات كتير على ما اتعلمت الرسم وأتقنته، وأسرتي شجعتني وثقتي بنفسي وطموحي خلوني استمر، حتى حصلت على الكثير من الجوائز المحلية منها تكريمي بجامعة كفر الشيخ وحصدت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الموهوبين».

يعكف الطالب الآن على رسم مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بالأبعاد الثلاثية وتقنية الـ3d، ويتمنى أن يدخل برسمته موسوعة «جينيس»، للارقام القياسية: «رسمت مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، لكن هارسم رسمة تانية كأكبر مسجد في العالم بهذه التقنية وعندي حلم كبير في إني أدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية برسمة إبراهيم الدسوقي، وحقق حلمي».