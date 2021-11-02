قرار إنشاء عيادات خارجية لمستشفى الأطفال التخصصي أمام النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في بداية الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرارين لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

الموافقة على المعاهد المؤسسة لوكالة الأدوية

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة» الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مشروع قانون المالية الموحد

كانت الجلسة العامة قد انعقدت منذ قليل لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد، ويعكس مشروع القانون الجديد أهمية دمج المحاسبة الحكومية والموازنة العامة في قانون واحد.

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال عرض التقرير إلى أهمية إصدار مشروع قانون المالية الموحد، والذي يتضمن مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.