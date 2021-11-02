الاستماع لأقوال الشهود في قضية «العائدون من الكويت» بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من الكويت»، التي تستمع فيها لأقوال 14 شاهدًا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

أسماء المتهمين في القضية

والمتهمون في القضية، التي حملت رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، هم: محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، سمير يونس أحمد الخضري، أبو بكر عاطف السيد، حسام محمد إبراهيم العدل، ناجح عوض بهلول، مؤمن أبوالوفا متولي، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، وليد سليمان محمد، إسلام عيد عبدالموجود الشويخ، خالد محمود المهدي، محمد خلف عبداللطيف، إسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني، في الفترة من 2015 حتى ديسمبر 2019، بتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تغيير نظام الحكم بقوة

ونسب للمتهم الأول مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، ومسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت للمتهم الثاني، وتهدف تلك الجماعات الإرهابية إلى تغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما والمنشآت العامة.

وتهدف تلك الجماعة إلى تحقيق أغراضها بكل الوسائل الممكنة منها إرهاب الجميع، لتحقيق مصالحهم، وانضم المتهمون من الثالث وحتى الأخير إلى الجماعة الإرهابية وتلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي.