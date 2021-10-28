أول صورة لشهيد الشرطة في مداهمة أوكار المخدرات بالدقهلية

سادت حالة من الحزن في عزبة «الدنك»، دائرة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر استشهاد خفير نظامي يدعي «محمد ياسر السعيد طبيخ»، خلال مداهمات أمنية لقرية ديمشلت، أسفرت عن استشهاده وإصابة رئيس مباحث دكرنس، وخفير نظامي، وجرى نقل المصابين لمستشفى دكرنس العام، فيما كثفت أجهزة الأمن جهودها لتمشيط المنطقة وتمكنت من قتل اثنين من المسجلين خطر، المتاجرين بالمواد المخدرة.

مداهمة أوكار المخدرات في ديمشلت

بدأت الاشتباكات عندما خرجت قوة لمداهمة أوكار المخدرات بقرية ديمشلت أسفرت عن إصابة الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث المركز بطلقة في الكتف وتم علاجه وخروجه من مستشفى دكرنس العام، وأصيب اثنين من الخفراء وهو ما تسبب في استشهاد الخفير محمد ياسر السعيد طبيخ مقيم بقرية الدنك متأثرا بإصابته داخل المستشفى الدولي بالمنصورة.

استمرار أعمال تطهير القرية من تجار للمخدرات

ووجه مدير أمن الدقهلية تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، إلى الدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية، ولقى اثنان من المسجلين خطر مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار، وهما «محمد ع. أ.» و«أحمد ح. أ.» وتم ضبط الأسلحة الموجودة معهما، ومازالت عملية التطهير للمنطقة بالكامل مستمرة وسط انتشار قوات الأمن والأمن المركزي بالطرق المؤدية للمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن العمليات ما تزال جارية في قرية ديمشلت، لمحاصرة الخارجين عن القانون بها وضبطهم.