أسعار أنتيكات في مصر تصل لآلاف الجنيهات: قد تكون بمنزلك

العملات القديمة بالطبع لها قيمتها التي تساوي آلاف الجنيهات وربما الملايين، لكن هل فكرت يوما في أن منزلك قد يحتوي على كنوز أخرى ثمنها آلاف الجنيهات أيضًا؟، خاصة في تلك الأشياء التي كانت تستخدمها جدتك أو جدك، إذا كانت الإجابة لا فعليك قراءة السطور التالية.

التليفونات القديمة ذات القرص التي كانت تظهر دائما في الأفلام القديمة والتليفزيونات الأبيض وأسود، وحتى الأسطوانات النادرة خاصة تلك الخاصة بأم كلثوم وعبدالحليم حافظ، كلها أشياء إذا كانت موجودة في منزلك فبالتأكيد قيمتها المادية كبيرة ويبحث عنها تجار الأنتيكات، بحسب ما أكده «ظاظا مزيكا» أحد أشهر تجار الأنتيكات وهاوٍ جمعها في منطقة شبرا مصر.

يقول «ظاظا» لـ«الوطن» إن قيمة الأشياء القديمة أو الأنتيكات الموجودة في المنزل تتحدد وفق عوامل منها مدى ندرة هذه الأشياء ومدى قدمها وحالتها جيدة أم لا. وفيما يلي قائمة ببعض الأشياء التي قد تكون موجودة في منزلك وثمنها مرتفع.

أسعار التليفزيونات الأبيض والأسود القديمة

تبدأ أسعارها من 150 جنيها لتصل إلى مبالغ أكبر من ذلك حسب حالته وموديله وندرته، وفي الغالب أسعارها غير مرتفعة مقارنة بأشياء أخرى.

- تليفون قرص دوار

يبدأ سعره من 100 جنيه إلى 10 آلاف دولار حسب حالته وموديله ومدى ندرته.

- الأسطوانات الخاصة بالأغاني القديمة

من أبرز الأسطوانات التي عليها طلب كبير وأسعارها مرتفعة، هي أسطوانة «الخلاعة والدلاعة» المنسوبة للفنانة أم كلثوم، والتي يبدأ ثمنها من 5 آلاف جنيه.

يقول هاوٍ جمع الأنتيكات، أنه لكي يتم تحديد سعر شيء يتوقف الأمر على عدة أشياء من بينها مدى خبرة البائع في هذه الأمور، ثانيا تكثيف البحث على الإنترنت؛ لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة معروضة في أماكن أخرى أو متواجدة مع بائعين آخرين، وبناءً على هذين الأمرين يمكن تحديد سعر الأنتيكة.