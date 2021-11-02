تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «العائدون من الكويت» لـ6 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من الكويت»، التي استمعت فيها لأقوال 14 شاهدًا، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تعطيل أحكام الدستور والقوانين

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، المقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، قيام المتهمين الأول محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، والثاني سمير يونس أحمد الخضري، في الفترة من 2015 حتى ديسمبر 2019، بتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تغيير نظام الحكم

والمتهم الأول نسبت له النيابة العامة، تولي مسؤولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، ومسؤولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت للمتهم الثاني، وتهدف تلك الجماعات الإرهابية إلى تغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما والمنشآت العامة.

تلقي تدريبات عسكرية

وانضم المتهمون أبو بكر عاطف السيد، حسام محمد إبراهيم العدل، ناجح عوض بهلول، مؤمن أبوالوفا متولي، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، وليد سليمان محمد، إسلام عيد عبدالموجود الشويخ، خالد محمود المهدي، محمد خلف عبداللطيف، إسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي، إلى الجماعة الإرهابية، وتلقوا تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي.

وتهدف تلك الجماعات الإرهابية إلى تحقيق أغراضها بكل الوسائل الممكنة منها إرهاب الجميع، لتحقيق مصالحهم.