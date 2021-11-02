تعرف على التشكيل الكامل للجنة القيم بمجلس النواب.. «البنا» أمينا للسر

عقدت لجنة القيم بمجلس النواب، أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد موافقة البرلمان واللجنة العامة، على تشكيل اللجنة في بداية دور الانعقاد الحالي، وأجرت لجنة القيم خلال أول اجتماع لها، انتخابات وكيلي اللجنة وأمين السر؛ إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

اجتماع لجنة القيم

وأسفرت الانتخابات عن اختيار النائب يونس الجاحر (وكيلا)، والنائب أحمد إسماعيل (وكيلا)، والنائب محمد رضا البنا (أمينا للسر).

أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب

وتضم اللجنة في عضويتها، وفقا لتشكيلها الذي وافق عليه مجلس النواب، 14 عضوا، هم:

1- محمد محمد عبد المقصود محمد (مستقبل وطن)

2- محمد عبد الله عبد الله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل)

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)

2- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)

13- مها رزق عبد الناصر الطرهوني (مها عبد الناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة)

وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.