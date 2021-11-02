مجلس النواب يوافق على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.

منتدى غاز شرق المتوسط

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، وبحيث يهدف إلي تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

النواب: الاتفاق مهم لمستقبل الطاقة في مصر

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات «إيكم» وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلًا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

وألقى المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، كما أكد النواب على أهمية الاتفاق لمصر ومستقبل الطاقة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.