«زراعة النواب» تعلن «انعقادها الدائم» لحين حل أزمة الأسمدة

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن نقص الأسمدة من الملفات التي ستظل في بؤرة اهتمام اللجنة، مضيفا «ستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التي تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية»، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الإنتاج، وفي ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة، انتشرت السوق السوداء، التي تبيع الأسمدة بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا، بما يثقل على كاهل الفلاح.

من جانبه، قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع في حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعراض المشكلة، متابعا: «نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض».

اختفاء الأسمدة على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي

وتساءل الحصري، عن أسباب اختفاء الأسمدة، على الرغم من أن الإنتاج المحلي يزيد عن الاحتياج المحلي، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا في حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودور دعم الفلاح لاسيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعي ودور الجمعيات الزراعية في توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعي لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة.