نهاية سريعة لعملة «لعبة الحبار».. خسرت 6 مليارات دولار في 15 دقيقة

شهد سوق العملات الرقمية حالة من الاضطراب والخسائر خلال الأيام الماضية، بعد انهيار بعض العملات الجديدة، وظهور عمليات نصب واحتيال من أصحاب عملات أخرى، من بينها عملة «لعبة الحبار»، والتي انطلقت بأقصى سرعة في 20 أكتوبر الماضي، إلا أنها خسرت كل مكاسبها التي حققتها بعد أن وصل سعرها إلى 2861 دولار في غضون 10 أيام فقط.

ارتفاع جنوني للعملة

«Sqid game» أو «لعبة الحبار»، هي عملة رقمية شهدت تداولا ونشاطا ملحوظا مع بداية ظهورها في 20 أكتوبر الماضي، حيث استغل مطوري العملة شعبية المسلسل الشهير «Sqid game» وأطلقوا اسمه عليها.

وانهار سعر عملة لعبة الحبار بين باقي العملات الرقمية، لتخسر كل قيمتها تقريبا في دقائق معدودة، حيث هوت من مستوى 2861 دولار، إلى أقل من نصف بنس، لتخسر نحو 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية في غضون 15 دقيقة، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

عملية نصب وراء الانهيار

وجاء انهيار العملة، بعد أن قام مطوري العملة بإنهاء المشروع قبل أن يتم إطلاق لعبتها على الإنترنت والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة بتكلفة نحو 2.5 مليون دولار من توكينز عملة باينانس، وإخفاء تفاصيل المعاملة باستخدام بروتوكول يسمى Tornado Cash.

كما اختفت المواقع الخاصة بالعملة وظهر موقع Squid token وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها في وضع عدم الاتصال، بعد الانهيار الذي شهدته العملة صباح أمس الاثنين، مع تحذير من CoinMarketCap يوم الجمعة الماضية، من أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن عدم قدرتهم على بيع «التوكينات» الخاصة بهم في البورصة اللامركزية PancakeSwap.

«سحب البساط» من مستثمري العملات

ووفقاً لموقع Gizmdo، فإن عملية الاحتيال التي قام المطورون بها، كانت واضحة بعد قيام المستثمرين بشراء العملة الرقمية، وعدم تمكنهم من بيعها، ويحدث هذا النوع من النصب المعروف عادة بـ«سحب البساط» من قبل مستثمري العملات الرقمية، عندما يقوم المطورون بسحب عملاتهم النقدية مقابل أموال حقيقية بسرعة، مما يؤدي إلى استنزاف السيولة من البورصة، وأيضا من بين الدلائل على عملية الاحتيال، أن قناة Telegram التابعة لـ SQUID، والتي أنشأها المحتالون المجهولون، لم تسمح بالتعليقات من الغرباء، وجعلوا حساب تويتر من المستحيل على أي شخص الرد على منشوراته.

عملة لعبة الحبار ليست الوحيدة

ولم تكن عملة «لعبة الحبار» العملة الوحيدة التي ينهار سعرها إلى الصفر، ففي يونيو الماضي فقدت عملة مشفرة مدعومة من الملياردير مارك كوبان كل قيمتها تقريبًا بعد انخفاض سعرها، بعد اكتشاف عيب في تصميم الرمز المميز الذي خلق فرصة سمحت للمستثمرين بجني أموال غير محدودة عن طريق شراء الرمز المميز وبيعه بشكل متكرر.