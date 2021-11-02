«مكافحة التدخين» تشيد بمشروع قانون «حظر السجائر»: «جاء جامعا مانعا»

أحال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة أبوشقة، وعدد من النواب الآخرين، من أجل الحد من أضرار التدخين والوقاية منها، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ولجنة الشؤون الدستورية.

عصام المغازي: مشروع قانون حظر التدخين يبعث الأمل

وعقب الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هذا المشروع المقدم، مشيرا إلى أنه يبعث على وجود الأمل في التمكن من القضاء على هذه الظاهرة السلبية من المجتمع.

وأضاف المغازي: «اهتمام هذا العدد من النواب بقضية التدخين يدل على أن مصر في طريقها إلى زيادة الوعي ناحية التدخين، فقد بلغ عدد النواب المصوتين لمشروع القانون 60 نائبا ونائبة»، وأشار المغازي أن مشروع القانون الجديد الخاص بحظر التدخين يلغي الثلاثة قوانين الحالية للتدخين قائلا: «بإلغائه للقوانين الثلاثة يصبح مشروع قانون حظر التدخين جامعا مانعا».

وأوضح المغازي أن المواد الثلاث التي سيلغيها تطبيق مشروع قانون حظر التدخين الجديد هي:

- القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

- القانون رقم 85 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

- القانون رقم 154 لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

عصام المغازي: من مميزات مشروع قانون السجائر احتواؤه على أنواع التبغ الحديثة

وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين إلى أن مشروع القانون قد احتوى كل أنواع التبغ المختلفة مثل السجائر الإلكترونية، والتبغ المسخن، قائلا: «احتواء مشروع القانون لتلك المصطلحات يعتبر إضافة جيدة جدا».

ولفت المغازي إلى فقرة مشروع القانون التي تمنع التدخين داخل السيارات الخاصة في حالة وجود أطفال أصغر من 18 عاما موضحا: «هذا يعتبر اعترافا واضحا بحق الطفل والإنسان في استنشاق هواء نظيف، واعترافا بأضرار التدخين السلبي، الذي أصبح أزمة في مجتمعنا المصري»، وأضاف: «ومن ضمن الأمور الإيجابية الأخرى في مشروع القانون الجديد، هي منع الترويج للسجائر بأي من وسائل الترويج المختلفة، وأيضا حظر بيع السجائر والشيشة لمن هم دون الـ18 عاما».