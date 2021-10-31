عقوبات قانون التدخين الجديد.. سجن وغرامة لمن باع حلوى على شكل سجائر

استقبل مجلس النواب اليوم الأحد، في جلسته مشروع قانون جديد خاص بالوقاية من أضرار التدخين، وتضمن موادًا توضح بنوده، كما أن هناك بعض المواد التي نصت على عقوبات مخالفته، ونرصد في هذه السطور العقوبات لمن يخالف القانون الجديد.

عقوبات مخالفة قانون التدخين

وتحدثت المادة «12» من قانون التدخين الجديد عن العقوبات التي توقع على من يخالف هذا القانون، حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد.

ونصت المادة «16» من قانون التدخين الجديد على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة مع في الفقرة السابقة.

العودة تغلظ العقوبة

وأشارت المادة «16» إلى أن العقوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشتري أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت المادة نفسها «16» أنه في جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج، ويجوز أن يشمل الحكم الإغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

ونصت المادة «17» على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعًا وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.

مشروع قانون التدخين الجديد

وكانت النائبة أميرة أبو شقة و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، تقدموا بمشروع قانون بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية، وقام رئيس مجلس النواب بإحالة القانون إلى لجنتي الشئون الصحية والدستورية.