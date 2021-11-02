مميزات شهادات الادخار التراكمية من «الأهلي الكويتي».. فائدة تصل لـ250%

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص البنك الأهلي الكويتي على جذب العديد من العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، يُقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، شهادات الادخار التراكمية، بعوائد تنافسية تصرف في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لشهادات الادخار التراكمية، المقدمة من البنك الأهلي الكويتي، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة.

تفاصيل شهادات الادخار التراكمية من البنك الأهلي الكويتي

ـ الشهادات ذات عائد ثابت تراكمي لمدة 7 سنوات و10 سنوات.

ـ يتم الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء كانوا مصريين أو أجانب.

ـ تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

ـ سعر عائد تنافسي يتم إضافة العائد تلقائيا في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق لحسابك الجاري أو التوفير.

ـ إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

ـ إمكانية الاسترداد متاحة بعد ستة أشهر من تاريخ أصدرا الشهادة، وفقًا للجداول الاسترداد المعلنة.

ـ العائد في نهاية مدة الشهادة 7 سنوات 200%.

ـ العائد في نهاية مدة الشهادة 10 سنوات 250%.

ـ يعتمد سعر العائد على حسب مدة الشهادة ودورية صرف العائد.

الشهادة الادخارية للشركات من البنك الأهلي الكويتي

ـ شراء الشهادة للشركات فقط.

ـ مدة الشهادة عامين، و3 و5 سنوات بالجنيه المصري.

ـ الحد الأدنى للشهادة 100000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

ـ دوريات صرف العائد شهرية، أو سنوية أو في تاريخ الاستحقاق طبقا لنوع ومدة الشهادة.

ـ يتم إضافة العائد تلقائيًا للحساب الجاري.

ـ إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

ـ إمكانية الاسترداد متاحة بعد شهر من تاريخ اصدار الشهاد وفقا للجداول الاستردادية المعلنة.