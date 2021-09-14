قبل اجتماع«المركزي».. أعلى سعر فائدة على شهادات الإدخار في 10 بنوك

يترقب القطاع المصرفي اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والمقرر أن يعقد الخميس 16 سبتمبر 2021، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالتثبيت أو رفع أو خفض الفائدة.

تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية داخل البنوك

وبناء على قرار المركزي، سيكون هناك تحريك في أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية داخل البنوك، ومن بين هذه الأوعية تأتي الشهادات، كوعاء إدخاري يبحث عنه العملاء بهدف تحقيق عوائد مرتفعة.

وتقدم البنوك المصرية، مجموعة من الشهادات للعملاء بمزايا مختلفة بعوائد متباينة، ويفضل العملاء شراء الشهادات ذات آجال 3 سنوات لما تقدمة تلك الشهادات من عائد مادي مرتفع، مقارنة بباقي الشهادات ذات الآجال، 5 و7 و10 سنوات.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير أعلى سعر فائدة على شهادات الإدخار في 10 بنوك، قبل اجتماع البنك المركزي المقرر عقده الخميس المقبل، وانتظار القرار برفع أو تثبيت الفائدة:

بنك ناصر الاجتماعي (الشهادة الثلاثية)

تصرف الشهادة الثلاثية التي يقدمها بنك ناصر بنسبة فائدة بين 11.5% سنويًا، ويصرف العائد ربع سنوي، أو 11% سنويًا شهريًا.

البنك العقاري المصري (الشهادة الثلاثية)

شهادة البنك العقاري المصري الثلاثية يقدمها للعملاء بفائدة ما بين 11.25% سنويًا ويصرف كل 3 شهور، أو 11% سنويًا ويصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.

ميد بنك (الشهادة الثلاثية)

هي شهادة تصرف تبلغ الفائدة عليها 11.25% سنويًا، ويصرف العائد مقدمًا شهريًا لمدة 3 سنوات.

يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية بنسبة فائدة 11% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا لمدة 3 سنوات.

بنك مصر (شهادة القمة)

يبلغ العائد على شهادة القمة 11% سنويًا، ويصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.

البنك الزراعي (شهادة الحصاد)

البنك الزراعي يقدم شهادة الحصاد بعائد 11% سنويًا، ويصرف شهريًا لمدة 3 سنوات:

بنك القاهرة

تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويًا على دورية العائد الشهري، و10.25% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي.

بنك الإسكندرية (الشهادة الثلاثية)

تبلغ نسبة الفائدة على الشهادة بين 10% سنويًا ويصرف العائد شهريًا، و10.25% بعائد ربع سنوي.

بنك التعمير والإسكان ( شهادة التعمير)

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير بعائد سنوي يتراوح بين 10.50% سنويًا ويصرف العائد شهريًا، و10.75% سنويًا ويصف العائد ربع سنويًا، و11% سنويًا ويصرف العائد نصف سنويًا.

بنك CIB

تترواح نسبة الفائدة في البنك التجاري الدولي CIB بين 9.5% سنويًا للعائد الشهري، و9.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و10% لنصف السنوي لمدة 3 سنوات.