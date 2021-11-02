«الوزراء»: لدينا 34 مليون جرعة للقاح كورونا غير مستخدمة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة المصرية لديها ما يكفيها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى 25 مليون مواطن، بينما حصل 12 مليون فقط على الجرعة الثانية حتى الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الحكومة المصرية تعهدت بالوصول بنسبة التطعيم إلى 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري.

34 مليون جرعة لقاح غير مستخدمة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، أن عدد اللقاحات أو الجرعات غير المستخدمة التي تملكها مصر حاليا 34 مليون جرعة، متابعا: «لو تم توزيعهم على المواطنين كجرعة واحدة، معناه أني عندي جرعات حاليًا تكفي 34 مليون مواطن، غير الـ 25 مليون مواطن اللي حصلوا على التطعيم يبقى احنا عملنا أكثر من النسبة اللي تعهدنا بها، ولو تم توزيعهم على جرعتين، هيصبح 17 مليون شخص، مع الـ 25 مليون اللي اتطعموا برضوا هنكون استوفينا وزدنا عن العدد الذي تستهدفه الحكومة».

كسل المواطنين في الحصول على اللقاح

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الأزمة حاليا ليست في توافر اللقاحات لكن في حماسة المواطنين لتلقي اللقاحات، فلم يعد هناك خوف من المواطنين بسبب اللقاحات، لكن «مجرد كسل، بدليل لما المواطنين بيلاقوا اللقاحات متوفرة حواليهم سواء في مراكز شباب أو مولات بيكون هناك تواجد وإقدام كثيف على تلقى اللقاح بل يصل لحد الزحام، المواطن عايز اللقاح يجي له لحد عنده»، لذلك تشهد الفترة المقبلة إطلاق المزيد من الفرق الطبية في أماكن تجمع المواطنين.