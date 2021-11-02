بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

عبدالغفار يستعرض تطورات موجة كورونا

ويعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على مجلس الوزراء اليوم، تطورات التعامل مع الموجة الوبائية لفيروس كورونا المستجد على مجلس الوزراء.

كما يتابع «مدبولي»، مع وزراء الحكومة تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الوزارات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين الأداء الاقتصادي والإنتاجي للبلاد.