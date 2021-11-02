زياد برجي: شرفت بالغناء في مهرجان الموسيقى العربية وسأشدو لفيروز وحليم

أعرب الفنان اللبناني، زياد برجي، عن سعادته البالغة بالغناء في مهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية. وقال زياد، في تصريحات لوسائل الإعلام قائلا: «تشرفت بهذه الدعوة التي تلقيتها من خلال صديقي هاني عبدالكريم، الذي يعد أحد عناصر المهرجان، وكنت في قمة سعادتي حينما تم اختياري لكي أكون مشاركا في حفل رفقة الفنانة الكبيرة سميرة سعيد».

زياد برجي يغني لفيروز وعبد الحليم حافظ بدار الأوبرا

وأضاف زياد برجي: «سأقدم في الحفل أغنيتين من الأغنيات التراثية الأولى للفنانة القديرة والكبيرة فيروز، وهما: يا قلبي لا تتعب قلبك، والثانية لعبدالحليم حافظ حاول تفتكرني».

وأشار برجي إلى أن اختياره لأغنية فيروز، جاء لأنها تتحدث عن مدينة الشمس بمنطقة بعلبك التي نشأ فيها في طفولته.

يذكر أن حفل اليوم، سيكون تحت قيادة المايسترو محمد عرام وانطلق في الثامنة من مساء اليوم.

زياد برجي ينعى جورج وسوف

كما أعرب برجي، عن حزنه الكبير لوفاة مطرب من أهم مطربي الوطن العربي، وهو الراحل صباح فخري.

وقال برجي، إن الوطن العربي «فقد ضلعا من الأضلاع الهامة في الموسيقى العربية»، قائلا إنه تربى على موسيقاه مثلما تربى على موسيقاه أجيال كثيرة.

وعن أغنية «شو حلو» التي ارتبط بها الجمهور المصري، وحققت نجاحا كبيرا، فقال برجي، إنه سيشدو بها اليوم، وخاصة أن الأغنية لها جمهور كبير في مصر، ونجحت نجاحا كثيرا في جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الأغنية يتم سماعها حتى الآن في الوطن العربي بأجمعه، بالرغم من مرور 5 سنوات عليها، إلا أنها استطاعت الصمود حتى اللحظة، وأن الأغنية حققت حتى الآن مشاهدات بلغت الـ300 مليون مشاهدة.

وكان زياد برجي، طرح مؤخرا أكثر من أغنية، منها «مش مجنون» الذي طرحها قبل أسبوع، و«صوت الحنين» و«اطلعي لبرا» و«حلوي وكذابة» وغيرها من الأغاني.