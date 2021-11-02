وفاة والد الشهيد رامي حسنين وتشييع جثمانه غدا في مسقط رأسه بالبحيرة

توفي والد الشهيد البطل العقيد رامي حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، عصر اليوم الثلاثاء، وسيتم تشييع جثمانه غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الغفران في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

التخرج من الكلية الحربية

يذكر أن الشهيد رامي حسنين تخرج في الكلية الحربية أول يوليو 1996، وانضم لسلاح المشاة، حيث تخصص في سلاح الصاعقة ضمن الدفعة 90، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وكان متزوجا ولديه طفلتين «نورسين» و«دارين».

تدرج الشهيد رامي حسنين في المناصب العسكرية إلى أن شغل منصب قائد كتيبة صاعقة، وذلك عقب عودته من العمل في قوات حفظ السلام بالكونغو.

عمل الشهيد رامي حسنين

وبدأ العقيد رامي حسنين العمل في سيناء أوائل في شهر فبراير بداية عام 2015، حيث استشهد يوم 29 أكتوبر من العام 2016، بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة بأرض سيناء.

صفات الشهيد رامي حسنين

وتميز الشهيد بالعديد من الصفات والتي منها الشجاعة والتفاني وحب الوطن، وخدمته لأهله وزملائه وجيرانه، وجنوده، كما كان قائدا منذ صغره، لا يهاب إلا الله، كما حمل العديد من الألقاب من بينها «إمام الشهداء»، نظرًا لعطائه المستمر وغيرته على وطنه، كما عرف «بالأسد» لقتاله ودفاعه المستميت حفاظًا على تراب بلده.

كوبري الشهيد رامي حسنين

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد افتتح كوبري إيتاي البارود الجديد، والذي يحمل اسم الشهيد رامي حسنين تخليداً لذكراه، وذلك بتكلفة بلغت 28.5 مليون جنيه، وبتمويل من محافظة البحيرة وشاركت وزارة التنمية المحلية فيه بثلث التكلفة.