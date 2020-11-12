تكريم أسرة الشهيد "رامي حسنين" باحتفالية نصر أكتوبر في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ذكرى حرب أكتوبر العظيم هى ذكرى للعمل وبذل الجهد لتحقيق التقدم والانتصار، فنصر أكتوبر هو الذي مهد لنا الطريق لنقف هنا اليوم ونعلن للعالم أجمع أن المصريين قادرون على تخطي الصعاب وفعل المحال للنجاة ببلدهم الحبيب من ظلمات العدوان وكيد المعتدين، وأن هذا النصر كان ولم يزل أنشودة فخر، وبارقة أمل تضيء لنا الآفاق إلى عالم جديد وعهد آخر تمتزج فيه ذكرى النصر بروح التحدي، ونحن واثقون بكل ما أوتينا من قوة وحب لهذا البلد في قدرتنا على خوض تلك التحديات إيماناً بالله وثقة في نصرته للحق.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الوطنية التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز الإبداع الفني، بدمنهور مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة إحتفالات محافظة البحيرة بالذكرى ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "أكتوبر الفخر والعزة".

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري، ثم عرض برومو عن انتصارات وبطولات القوات المسلحة المصرية وبسالة الجندي المصري، أعقبه باقة متنوعة من الأغاني الوطنية لكورال "إيد واحدة" بقيادة المايسترو هاني كرم تضمنت أغاني (ملحمة مصرية - عاش - أحفظ بلادي - مصر بحبها - كلمة حلوة - حلوة يا بلادي - أنتِ الغالية يا بلادي - صوت بلادي).

كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن حياة الشهيد العقيد.رامي حسنين، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، أعقب العرض تكريم أسرة الشهيد البطل، وقال "آمنة" لابد أن نتذكر معاً بطولات وأمجاد شهداؤنا الأبرار، وأن مصر لن ولم تنسى أبنائها وأبطالها ممن ضحوا بأرواحهم من أجلنا وأجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تتم حالياً فى كل ربوع البلاد، ولذا تسعى المحافظة لإطلاق أسماء شهدائها على أبرز المعالم بمسقط رأسهم، تخليداً لذكراهم وبطولاتهم .

وأشار المحافظ إلى إطلاق إسم العقيد الشهيد البطل رامى حسانينظ على كوبري إيتاي البارود الجديد للمشاة أعلى السكة الحديدظ والمقرر افتتاحه الشهر القادم، والذى يعد جزء من مشروعات عملاقة وكبيرة تقارب الـ ٣٠٠٠ مشروع، تم تنفيذها خلال عامين فقط على أرض البحيرة تجاوزت تكلفتها ٤٤.٥ مليار جنيه لتكون خير شاهد ودليل على أن البناء مستمر برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.