هيكل: قد نشهد زيادة بأسعار الطاقة ولا بديل عن استخدام الوقود الأحفوري

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إنه نتيجة انخفاض أسعار البترول لفترة طويلة خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، توقفت الكثير من مشروعات الغاز والبترول لكون الأسعار لم تكن مجزية، وهناك مؤسسات مالية كثيرة حول العالم، أحجمت عن تمويل مشروعات تخص الوقود الأحفوري تحت ضغوط من العالم، لتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي حدث تناقص في الانتاج العالمي أدى إلى أن كميات الإنتاج أصبحت أقل.

الصين كانت تحاول الانتقال من الفحم للغاز

وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه في فترة ما كان يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغط على أوروبا، وقام بتخفيض كميات الغاز المصدرة لأوروبا، كما أن الصين كانت تحاول الانتقال من الفحم للغاز وحاولت الضغط على استراليا بتقليل الكميات التي تستوردها من استراليا بسبب الصراع في جنوب شرق أسيا، منوهًا بأن ارتفاع أسعار الطاقة سببه قلة المعروض والإنتاج مع زيادة الطلب.

قد نشهد زيادة في أسعار الطاقة مع دخول الشتاء

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن نشهد زيادة في أسعار الطاقة مع دخول الشتاء، مؤكدًا أنه لابديل عن استخدام الوقود الأحفوري لفترة من الوقت، مؤكدًا أن أسعار الطاقة الجديدة والمتجددة رخيصة جدًا لكنها لا يمكن الاعتماد عليها لكونه لا يوجد شمس ليلًا ولا يوجد تخزين للكهرباء، كما أن بعض الأيام لا يكون فيها رياح.