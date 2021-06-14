عاجل.. أسباب منع رجل الأعمال أحمد هيكل من السفر

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، في أثناء شروع أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة بالسفر، مساء أمس، في رحلة عمل لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة في السودان، تم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر.

وأضافت الشركة في بيان البورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن الإدارة القانونية بالشركة تقصت عن الأمر، وتبين أن قرار الإدراج نتج عن حكم قضائي غيابي أول درجة في نزاع تجاري، متعلق بإصدار شيك بقيمة 4 ملايين دولار.

وأوضحت الشركة، أنه جارٍ عمل معارضة لهذا الحكم.

وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، ارتفاعًا بالخسائر خلال 2020، بقيمة 9.57 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 1.52 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت خسائر «مساهمي الشركة الأم» بقيمة 2.55 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 1.13 مليار جنيه في 2019.

بينما سجلت خسائر الحصص غير المسيطرة 7.02 مليار جنيه في 2020، مقابل خسائر بقيمة 389.7 مليون جنيه في 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 35.97 مليار جنيه خلال 2020 مقابل إيرادات بلغت نحو 14.5 مليار جنيه خلال 2019.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن أحمد هيكل، وفقا لسيرته الذاتية المنشورة عبر الموقع الرسمي لشركة «القلعة»:

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة.

- حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية من جامعة ستانفورد الأمريكية.

- نجحت الشركة تحت قيادته في التحول من شركة متخصصة في مجال الاستثمار المباشر برأسمال مليوني جنيه إلى شركة استثمارية رائدة بأسواق مصر وشرق أفريقيا برأسمال يبلغ 9.1 مليار جنيه.

- نفذ أكبر صفقة استثمار مباشر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة لإتمام واحدة من أكبر صفقات التمويل على الإطلاق في أفريقيا، وهو جذب استثمارات بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي لمشروع الشركة المصرية للتكرير.