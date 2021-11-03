دور «الشعراوي» في حياة مريم فخر الدين.. «علمها الصلاة»

تحل اليوم الذكرى السابعة على وفاة الفنانة مريم فخر الدين، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر عام 2014، واشتهرت بملامحها البريئة، حيث لقبها الجمهور بـ«ملاك السينما الطاهر»، شارك في أكثر من 240 فيلمًا سينمائيًا، وعادة ما تحقق نجاحا بأدوارها، حيث تعلق في أذهان الجمهور.

البداية الفنية للفنانة مريم فخر الدين

ولدت مريم فخر الدين يوم 8 سبتمبر عام 1931 بمدينة الفيوم، وبدأت حياتها الفنية عن طريق الصدفة، حيث ذهبت يوم عيد ميلادها لالتقاط صورها مع بعض أصدقائها، فأعجب المصور بوجهها ونصحها بالاشتراك في مسابقة غلاف مجلة «إيماج» وبالفعل فازت بجائزة أفضل وجه، ليتعاقد معها بعدها المخرج أحمد بدرخان على فيلم «ليلة غرام» عام 1951، ليكون بوابتها لدخول المجال، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية.

أبرز أعمال مريم فخر الدين

من أبرز أعمالها الفنية: رد قلبي، الأيدي الناعمة، لا أنام، ملاك وشيطان، حكاية حب، لقاء في الغروب، القاضي والجلاد، شلة المراهقين، موعد مع الماضي، وغيرها من الأعمال الناجحة.

دور «الشعراوي» في حياة الفنانة مريم فخر الدين

تحدثت فخر الدين في أحد لقاءاتها التليفزيونية عن علاقتها بإمام الدعاة الشيخ محمد الشعراوي، حيث كان يحرص دائمًا على تقديم النصح للفنانين ليقدموا رسالة هادفة إلى جمهورهم، ومن تلك الوقائع مساعدته لمريم فخر الدين في تعلم الصلاة، حيث صرحت من قبل بأنها لم تكن تعرف كيف تصلي، فأرشدها الشعراوي، وعندما أخبرته أنها لا تستطيع حفظ التشهد، قال لها: «قولي الفاتحة ثم سلمي السلام عليكم والسلام عليكم»، حتى تمكنت من حفظ التشهد.

وفاة مريم فخر الدين

توفيت فخر الدين 3 نوفمبر عام 2014 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 81 عاما، حيث تم احتجازها بالمستشفى لفترة طويلة، لإجراء عملية إزالة تجمع دموي في المخ، لكن تدهورت حالتها الصحية بعد إجرائها هذه العملية، حتى توفيت صباح يوم الاثنين 3 نوفمبر.