ضرب وإهانة وخيانة.. حكاية زيجات مريم فخر الدين الأربعة (فيديو)

حياة طويلة مليئة بالحكايات والأسرار عاشتها الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، بالرغم من جمالها ونجوميتها إلا أنها عاشت حياة صعبة عانت فيها الضرب والإهانة والخيانات المتكررة في زيجاتها التي تنتهي دائما بالطلاق، حيث لخصت حياتها الشخصية «تزوجت 4 مرات وما حسيتش الحب ولا مرة».

تحدثت مريم فخر الدين في لقاء قديم مع صفاء أبو السعود في برنامج «ساعة صفا» المذاع على قناة «art»، عن زيجتها من الطبيب محمد الطويل وهي الزيجة الثانية بعد طلاقها من المخرج محمود ذو الفقار، والذي تعرفت عليه بالصدفة أثناء تلقيها العلاج في مستشفى المواساة بالإسكندرية.

وروت مريم فخر الدين أنها تعرضت للاستغال المادي في بداية العلاقة حيث سددت مصاريف دراسته في الخارج، وبدأ بعد ذلك يسيء معاملتها بشكل كبير، ووصل الأمر إلى الخيانة المتكررة، حتى أنها ضبطه برفقة سيدة أخرى داخل غرفة نومها وهي الصدمة التي تسببت في إجهاضها.

مريم فخر الدين تروي واقعة اكتشاف خيانة زواجها

كان الطلاق النهاية الوحيدة لعلاقة مريم فخر الدين وزوجها الأول المخرج محمود ذو الفقار، بعد 8 سنوات تعرضت فيها للضرب والإهانة، حسبما روت في برنامج «ساعة صفا»، حيث وصل الأمر إلى أنها كانت تخفي أموالها منه، لأنها كانت تدخر من أجل ترك المنزل والابتعاد عنه، وبالفعل انتقلت إلى شقة في نفس العمارة مع ابنتها إيمان، ووزعت محتوايات شقته على العمال، قائلة: «كنت بجري منه في البلاتوه كي لا يضربني بالأقلام على وجهي، وعندما علم أنني وزعت محتويات شقته طلقني».

وتزوجت بعد ذلك للمرة الثالثة من الفنان السوري فهد بلان ولكن النهاية كانت الطلاق، أما الزيجة الأخيرة كانت من شريف الفضالي.