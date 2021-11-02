نائبة تعلن التقدم بمشروع لتقنين أوضاع الـ«توك توك» الأسبوع المقبل

ناقش مجلس النواب بعض المواد التي تخص قانون المرور الجديد، خلال الأيام القليلة الماضية، التي استحدثت موادا نصت على جواز الترخيص للأطفال من سن 16 عاما لقيادة المركبات الخفيفة «الموتوسيكل والسكوتر». ورغم التعديلات فلم يناقش القانون أية تعديلات أو اقتراحات تخص انتشار «التوكتوك».

مشروع قانون لتقنين أوضاع التوكتوك

وفي هذا الصدد، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها ستتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتقنين أوضاع الـ«توك توك»، خاصة أن الحكومة قامت بترخيص ما لا يزيد عن 10% منه، ويوجد عدد كبير من «التكاتك» في شوراع مصر ليس لها أرقام ويقودها أطفال وغير ذلك فهي تتسبب في زيادة التسرب من التعليم.

صفات سائقي التكاتك

وأضافت عبد الناصر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع القانون سيتضمن مواصفات خاصة لسائقي التكاتك، وهي ألا يقل عمر السائق عن 18 سنة، كالمعمول به في قيادة المركبات الأخرى، وأيضا أن يكون علي الحد الأدنى من التعليم، ويفقه القراءة والكتابة، ويجرى تحليل مخدرات للسائقين، وكذلك يجب أن يجتاز كل اختبارات القيادة للسيارات.

وتابعت عبد الناصر، بأنها من المفترض أن تتقدم بمشروع القانون مع بعض النواب خلال الأسبوع المقبل، وهي الآن في طور إعداد مشروع القانون لتقديمه.

وكان مجلس النواب، قد صدق على قانون المرور الجديد، دون التطرق إلى قضية التوكتوك، وهو ما دعا بعض النواب للتحرك في هذا الصدد، لاسيما أن التوكتوك أصبح ظاهرة منتشرة في الشارع المصري، وفي أغلب المناطق، ويسبب الفوضى والعشوائية في كثير من المناطق المصرية، وكان لزاما على الدولة اقتراح حلول وآليات للسيطرة على انتشار التكاتك وتقنين أوضاع السائقين، لاسيما أن أعدادهم ليست بالقليلة.