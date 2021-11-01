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مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قوانين المرور والعقوبات والإرهاب

كتب:

محمد يوسف
01:12 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تعديلات قانون المرور.

وطلب المستشار حنفي جبالي، من النواب أخد الموافقة النهائية على مشروع بتعديل قانون المرور وقوفًا.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن نهائيًا على تعديلات قانون العقوبات والتي تستهدف حماية الأمن القومي للبلاد.

كما وافق المجلس نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون مكافحة الإرهاب.

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