الموزع السينمائي أنطوان زند لـ «الوطن»: أفلام شاروخان الأنجح في مصر

قال الموزع السينمائي أنطوان زند إن أفلام النجم العالمي شاروخان، كانت الأنجح توزيعا في مصر، وخاصة فيلم «ماي نيم إز خان»، وأكثر أفلام حققت إيرادات للشركة، كانت أفلامه، وذلك احتفالا بعيد ميلاد شاروخان الـ 56.

أفلام شاروخان الأكثر طلبا في السوق المصري بعد أميتاب باتشان

وأضاف زند، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أول فيلم هندي، قام بتوزيعه عام 2006، كان «كابهي كوشي كابهي جم»، لـ شاروخان مع أميتاب باتشان، وكاجول، وجايا باتشان، وريتك روشان، وكارينا كابور، الذي تم إنتاجه عام 2001، وعرض بدور السينما الهندية قبل عرضه في مصر بما يقرب من 5 أعوام، لكنه حقق نجاحا، دفعه لاستهداف أفلام بوليوود مرة أخرى للسوق المصرية، بعد غياب دام لأكثر من 15 عاما، بعد رحيل الموزع الشهير بديع صبحي، الذي كان مهتما بعرض أفلام أميتاب باتشان في دور السينما المصرية.

زند: بديع صبحي السبب في انتشار الأفلام الهندية بالثمانينيات في مصر

وقال أنطوان زند، إن الموزع السينمائي الشهير بديع صبحي، من أكبر عوامل انتشار ونجاح الأفلام الهندية في دور السينما المصرية، وخاصة أنه كان مهتما بالسينما الشعبية، وكانت أبرزها «شبرا بلس، سينما أوديون»، وكان يتم عرض الأفلام الهندية بها فقط.

وأضاف أنه عندما أتى أميتاب باتشان إلى مصر، كان من أكبر الأحداث في مصر حينها، بسبب شعبيته، وأفلامه المنتشرة بالسوق المصرية، ودور العرض المصرية.

أنطوان زند يناشد الشركات الهندية في مصر لدعم الفيلم الهندي

وأكد أن من الصعب أن تصبح مصر، مثل الإمارات، لأن هناك العديد من الهنود بها، وأيضا الاستثمار الهندي هناك أكبر، لكن من المهم أن يهتم أصحاب الشركات الهندية في مصر، بضرورة دعم الأفلام الهندية، وعرضها في مصر، من خلال الإعلانات بالأفلام، وسوف يترتب على ذلك زيادة بالاستثمار الهندي بمصر.

وأوضح أن نجوم بوليوود عندما يتم عرض أعمالهم الفنية بدور السينما المصرية، سوف يشاركون بالمهرجانات السينمائية، والسوق المصرية بشكل أكبر، وهذا سيحقق مكسبا آخر، وسوف يدفع الموزعين لشراء الأفلام بشكل أكبر.

الجمهور المصري عاشق للرومانسية وشاروخان

وقال إن هناك نوعية أفلام معينة تعجب الجمهورالمصري، وهي الأفلام الرومانسية، لذا تعد أفلام شاروخان هي الأكثر نجاحا، وقدمنا بالسوق المصرية ما يقرب من 10 أفلام، ومن بينها أكثر من 3 أفلام لشاروخان وأبرزها: «ماي نيم إز خان، هابي نيو يير، كابهي كوشي كابهي جم».

سلمان خان وشاروخان وعامر خلفاء أميتاب باتشان

وأضاف أن مؤخرا أصبح هناك اهتمام أيضا بـ أفلام الأكشن والأفلام التاريخية والكوميدية، لذا قمنا أيضا بالاهتمام بها، وأيضا تم المطالبة بـ أفلام سلمان خان.

وتابع أن سلمان خان وشاروخان وريتك روشان وعامر خان، يعدون نجوم القمة مع النجم أميتاب باتشان، الذي يمتلك جمهورا حتى الآن، وهناك إقبال كبير على أفلامهم بالسوق المصرية.