التضامن: ارتفاع عدد مستفيدي «تكافل وكرامة» بضم 56 ألف أسرة في 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدستور ينص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا ولدينا 7 ملايين مسن منهم 16.5 يعملون ولدينا أكثر من 200 نادٍ لرعاية المسنين، موضحًا أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها لفئات المجتمع، تم إعداد قاعدة بيانات للصيادين وحل مشاكلهم كما نعمل على توفير حياة لائقة لـ 5 ملايين مزارع.

إطلاق المنتج التأمينى المقترح «معاشك بإيدك» للمزارعين

وأضافت «القباج»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم إطلاق المنتج التأمينى المقترح «معاشك بإيدك» للمزارعين، والمزارع هو الذي يحدد قدرته على الدفع وجرت الاستعانة بنماذج دول مختلفة، خاصة بعض الدول الآسيوية، مؤكدًا أن الهدف توفير حماية اجتماعية إلى كل العمالة غير المنتظمة مع وضع تسهيلات وطرق مختلفة للسداد ويمكن تسديد دفعة مرة واحدة أو دفع أقساط دورية لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك ويكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية.

تخفيض رسوم أسعار المواصلات للمسنين

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تخفيض رسوم أسعار المواصلات للمسنين بإعفائهم من 50% ومجانا لمن هم فوق السبعين، كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم 56 ألف أسرة العام الجاري وعدد المستفيدين بكارت ميزة في المرحلة الأولى وصل إلى 112 ألف مواطن و14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدي من «تكافل وكرامة».