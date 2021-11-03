قانون المعاشات يحدد حالات المعاش المبكر ومكافأة نهاية الخدمة وسن التقاعد

يعتبر قانون المعاشات الجديد، أحد القوانين المهمة التي ناقشها مجلس النواب، والتي تمثل أهمية واسعة للملايين من المستفيدين من هذا القانون، سواء الذين يبحثون عن الخروج على المعاش المبكر، أو ينتظرون مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين، وتقدم النائب إيهاب رمزي بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي أصدَره مجلس النواب خلال دورة انعقاده الماضي، و الذي تضمن في مواده شروط للتقاعد وحالات المعاش المبكر ومكافأة نهاية الخدمة ولاقي قانون التأمينات و المعاشات اهتمامًا برلمانيًا كبيرًا، ويهدف التعديل لإتاحة فترة انتقالية لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاع الموظفين الذين على سن المعاش في الوقت الحالي، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية.

شروط المعاش المبكر

يعد المعاش المبكر من أحلام بعض الموظفين وخاصة ممتهني المهن الصعبة حيث ينتظرون فرصة الخروج معاش مبكر، وحدد قانون التأمينات والمعاشات شروط النعاش المبكر نذكرها في النقاط القليلة الآتية:

- يكون سن المعاش عند سن الستين.

- يمكن للموظف طلب إحالتة للمعاش المبكر إذا أتم الـ55 عامًا.

- يحق للموظف الخروج معاش مبكر إذا أتمّ مدة اشتراك تأميني تتجاوز الـ20 عامًا.

- لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدني لأجر الموظف.

- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني الفعلية عن 240 شهر بعد أول خمس سنوات من العمل

مكافأة نهاية الخدمة بقانون المعاشات

وبعيدًا عن المعاش المبكر، فقد حدد قانون التأمينات و المعاشات شروطا و اضحة للحصول علي مكافأة نهاية الخدمة، وهي المكافأة التي ينتظرها الجميع عوضًا عن سنين عمرهم المنصرمة بالعمل و جاءت الشروط كالتالي:

- للعامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من عمله وأجر شهر عن السنوات التالية للسنة الخامسة.

- أما عن العامل المتدرج فيستحق مكافأة عن السنوات السابقة على سن 18 سنة.

- تكون المكافأة حسب آخر أجر كان يتقاضاه الموظف أو العامل.

- تصرف المكافأة حال استحقاقها وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

سن وشروط التقاعد بقانون المعاشات

ولم يغفل القانون عن تحديد سن و شروط للتقاعد فقد صرح القانون بعدة شروط للتقاعد نسردها في السطور القليلة الآتية:

- لا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

- يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل الموظف حال بلوغه الـ60 إذا لم يكن العقد محدد المدة وتتجاور مدة العقد هذا العمر.

- يحق للعامل استمراره بالعمل بعد الـ60 وذلك لاستكمال المدة الواجبة لاستحقاق المعاش.

سن التقاعد بقانون التأمينات والمعاشات

ونص قانون التأمينات والمعاشات على سن التقاعد، حيث أكّد أنَّ «العامل يبلغ التقاعد عن الـ60 سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عامًا، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها».