جامعة طنطا تكرم رئيسها الدكتور مجدي سبع لبلوغه سن التقاعد

قام الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، بتكريم الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك فى أعقاب مراسم توزيع جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والتميز في الآداء الجامعي، وكذلك أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2019 / 2020.

وخلال التكريم، أشاد الدكتور كمال عكاشة بما قدمه الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة طوال فترة رئاسته، مؤكداً أن رئيس الجامعة تحمل المسئولية في ظروف صعبة، وقادها بثقة واقتدار.

ووجه "عكاشة"، باسم قطاع الدراسات العليا والبحوث، الشكر للدكتور مجدي سبع، مشيراً إلى أن قطاع الدراسات العليا شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أعمال تطوير وإضافة عدد من البرامج الجديدة، داخل عدد من كليات الجامعة.