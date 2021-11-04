مزايا بطاقة كبار السن.. مواصلات مجانية وتسهيل المعاملات الحكومية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على دعمهم، والتخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين، خاصة من هم أولى بالرعاية.

مميزات بطاقة كبار السن

وأوضحت خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار بطاقة لكبار السن تتيح لهم الحصول على كل الحقوق، تتمثل فيما يلى :

- تخصيص أماكن لهم في المواصلات.

- تيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية .

- تخصيص فرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوي منهم.

- تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، و«مجانا» لمن هم فوق السبعين عاما.

- حصولهم علي الخدمات من خلال شباك يخصص لهم.

شروط الالتحاق بأندية المسنين

​ وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، إلى أنه تم تخصيص أندية للمسنين، لافتة إلى أنها بمثابة مراكز نهارية يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن وبرامج الرعايـة الاجتماعية والصحية والثقافية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للالتحاق بالأندية تتمثل فيما يلى :

- حسن السير والسلوك.

- السن من 60 سنة للرجال و50 سنة للسيدات.

- تسديد رسوم القيد والعضوية.

- التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.

وأشارت إلى أنه في حالة رغبة المسن في الالتحاق بنادي المسنين عليه تنفيذ ما يلي:

- تقديم الاستمارة إلى النادي المراد الالتحاق به.

- دفع رسوم الاشتراك.​

- تقديم صورة بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر، بالإضافة إلى الأصل للاطلاع.

- تقديم صورتين شخصيتين حديثتين.