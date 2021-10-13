كيف يحصل كبار السن على معاش 450 جنيها غير مشروط من «التضامن»

أعلن الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية في تصريحات سابقة، أن الوزارة تقدم معاشا غير مشروط بنحو 450 جنيهًا، لمن تخطوا سن الـ 65 عاما، بالإضافة إلى مجانية المواصلات العامة لمن تخطى الـ 70 عامًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» - في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم - شروط وخطوات الحصول على معاش لكبار السن من وزارة التضامن، وذلك وفق تصريحات سابقة للدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، وذلك في السطور التالية:

شروط الحصول على معاش كبار السن من التضامن

وضعت وزارة التضامن بعض الشروط لحصول كبار السن على معاش غير مشروط، وهي كالآتي:

- ألا يكون المسن يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل: صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

- ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

- إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

- الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة عن ذاته.

- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل: (لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء).

- تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).

إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين (إن وجدت).