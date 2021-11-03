مقترح برلماني لتوفير مقابر وجبانات مجانية للمسنين.. والحكومة تبدأ دراسته

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي، قانون حماية المسنين، والذي يتضمن العديد من المزايا والخدمات لمن فوق الـ60 عامًا، وتقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمقترح حوله خلال اجتماع اللجنة، بهدف توفير جبانات لفئات من المسنين يضمن لهم الدفن بعد الوفاة في أماكن لائقة.

وقالت النائبة، لـ«الوطن»، إنَّ التعديل ينص على ضمان توفير جبانات مجانية للمسنين الأكثر احتياجًا، ويتضمن التعديل إضافة مادة جديد إلى نص القانون، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 5 لسنة 1966 وتعديلاته فى شأن الجبانات.

وأكّدت عضو مجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان بالتعاون مع وزارة التضامن، بتوفير جبانات عامة للمسن الذي لا يملك القدرة على شراء جبانة وليس لديه مكان يدفن به، على أن تكون تلك الجبانات الموفرة للمسنين تحت رعاية وإدارة «صندوق رعاية المسنين».

الحكومة تشيد بمقترح توفير الجبانات

وكشفت عضو مجلس النواب، أنَّ مقترح توفير الجبانات للمسنين، نال إعجاب أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وممثلي الحكومة باللجنة، موضحة أنَّ المقترح يخضع للدراسة حاليا لبحث آليات تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل قانون حماية المسنين

مشروع قانون حماية المسنين، يأتي في إطار اهتمام الدولة بالمسنين والعمل على رعايتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم سواء الأسرية أو المؤسسية، ويتضمن القانون العديد من الخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

وانطلاقًا من مشروع القانون الجديد، والنصوص الدستورية، أكّدت النائبة، أنَّه يجب أن يكون هناك التزامًا من الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيًا وصحيًا حتى بعد مماته، خاصة المسن المعوز في حالة ما إذا لم يكن له مكان يدفن به، فهذا حق والدستور منحه حق الحياة حتى الممات، مع توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية فهناك مسننين فقدوا عوائلهم ومنهم من تركهم أولادهم يسارعون الحياة، ويموتون دون أن يكون بجانبهم أحد وهناك مسنين لا يوجد لهم مقابر لدفنهم.