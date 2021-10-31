وزارة التضامن الاجتماعى توضح شروط صرف تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي شروط صرف تكافل وكرامة، وذلك للمتقدمين للحصول على الدعم النقدي، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

التضامن: 9 شروط لصرف تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أن شروط صرف تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ اشترطت وزارة التضامن عدم ملكية محل تجارى أو أكثر للحصول على تكافل وكرامة.

- عدم ملكية أرض زراعية، نصف فدان فأكثر.

ـ يشترط ألا يكون مستفيد تكافل وكرامة مستأجر لأرض زراعية «فدان فأكثر».

- يشترط ألا يكون المستفيد يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ عدم امتلاك معدات ثقيله مثل «لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء».

ـ ألا يكون يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة كالتالي:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.