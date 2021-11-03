نائب: تجاهل فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية «جريمة مخلة بالشرف»

قال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ توجيه مصلحة الضرائب، بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية، إجراء يصب في مصلحة الدولة لعدة أسباب، أهمها أنّ نشاط الدروس الخصوصية موجود بالفعل ومستمر، ما يستوجب تنظيمه بموجب قانون الضرائب، مشيرا إلى أنّ الدولة مستمرة في إجراءاتها، بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وبينها مراكز الدروس الخصوصية.

هل يجوز تجاهل فتح الملف ضريبي؟

وأضاف أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أنّ القرار مفيد للدولة ولأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، لتقنين أوضاعهم القانونية، موضحا أنّ مخالفة أو تجاهل الإخطار الذي وجّهته الضرائب بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية، سيعرّض صاحبه لعدد من العقوبات، خاصة أنّ التهرب الضريبي واحدة من الجرائم المخلة بالشرف.

وكانت مصلحة الضرائب العامة، أصدرت بيانا وجّهته إلى مراكز الدورس الخصوصية، طالبت فيه بما يلي:

بيان الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية

وفيما يلي البنود التي وردت في بيان مصلحة الضرائب بخصوص مراكز الدروس الخصوصية: