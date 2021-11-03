نائب: تجاهل فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية «جريمة مخلة بالشرف»
كتب:
ولاء نعمه الله
05:03 م | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
مراكز الدروس الخصوصية
قال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ توجيه مصلحة الضرائب، بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية، إجراء يصب في مصلحة الدولة لعدة أسباب، أهمها أنّ نشاط الدروس الخصوصية موجود بالفعل ومستمر، ما يستوجب تنظيمه بموجب قانون الضرائب، مشيرا إلى أنّ الدولة مستمرة في إجراءاتها، بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وبينها مراكز الدروس الخصوصية.
هل يجوز تجاهل فتح الملف ضريبي؟
وأضاف أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أنّ القرار مفيد للدولة ولأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، لتقنين أوضاعهم القانونية، موضحا أنّ مخالفة أو تجاهل الإخطار الذي وجّهته الضرائب بشأن فتح ملف ضريبي لمراكز الدروس الخصوصية، سيعرّض صاحبه لعدد من العقوبات، خاصة أنّ التهرب الضريبي واحدة من الجرائم المخلة بالشرف.
وكانت مصلحة الضرائب العامة، أصدرت بيانا وجّهته إلى مراكز الدورس الخصوصية، طالبت فيه بما يلي:
بيان الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية
وفيما يلي البنود التي وردت في بيان مصلحة الضرائب بخصوص مراكز الدروس الخصوصية:
- إلزام أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب لإخطار المأمورية بالنشاط في موعده أقصاه شهر من الآن.
- يهدف القرار إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
- إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
- يتضمن الإخطار البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي: عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، الكيان القانوني، الساحات، عدد القاعات، سعة مقاعد كل قاعة، أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم، واسم الشهرة إن وجد.
- نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصّل منه ضريبة وفقا لقانون الضرائب.