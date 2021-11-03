«الضرائب» تطالب مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي للسناتر خلال شهر

دعت مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، بالتوجه إلى أقرب مأمورية يقع في نطاقها المقر الرئيسي لأنشطتهم، لفتح ملف ضريبي للسناتر.

ووجّه رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في منشور عبر صفحة المصلحة على فيس بوك، أصحاب مراكز الدورس الخصوصية، بإخطار المأمورية بالنشاط في موعده أقصاه شهر من الآن.

وشدد عبدالقادر في الوقت ذاته، على أنّ إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.