شركة سامسونج تسجل مبيعات بـ10% زيادة في 3 أشهر

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، وسجل إجمالي الإيرادات الموحدة رقماً قياسياً وهو من الأعلى مستوى في تاريخها، قدره 62 مليار دولار بزيادة نسبتها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 26% عن الربع السابق عليه لتصل إلى 13 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى للأرباح على الإطلاق.

النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الثالث بلغت 8 مليار دولار

وأوضحت نتائج الأعمال، أن النفقات الرأسمالية للشركة في الربع الثالث بلغت 8 مليار دولار، بما في ذلك 7 مليار دولار جرى إنفاقها على أشباه الموصلات، و595 مليون دولار على شاشات العرض، ووصل إجمالي النفقات الرأسمالية حتى الآن في العام 2021 إلى 28 مليار دولار، بما في ذلك 25 مليار دولار لأشباه الموصلات و مليار دولار للشاشات.

وتحسنت أرباح شاشات العرض الإجمالية مقارنةً بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى المبيعات القوية لشاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم، رغم من الأداء الضعيف في أعمال الشاشات الكبيرة، كما ارتفعت أرباح شاشات الهاتف المحمول وسط تأثيرات موسمية مواتية، مدفوعة بالطلب على المنتجات التي جرى إطلاقها حديثاً من الهواتف الذكية، وساهم التوسع في مبيعات المنتجات المتطورة، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي على وجه الخصوص، في تحقيق أعلى ربح في الربع الثالث على الإطلاق.

تحسن أرباح الأجهزة المحمولة في السوق

وحقق قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة إيرادات قدرها 24 مليار دولار في الإيرادات المجمعة، و2 مليار دولار في الأرباح التشغيلية للربع الثالث، وزادت مبيعات الهواتف الذكية مقارنة بالربع السابق بفضل المبيعات القوية للموديلات الرئيسية، بما في ذلك جالاكسي Z Fold3 وجالاكسي Z Flip3، فضلاً عن تعزيز تشكيلة السوق الشاملة، واستمرت منتجات منظومة الأجهزة، مثل الأجهزة القابلة للارتداء في النمو، في حين كان لزيادة الاستثمارات التسويقية للفئة القابلة للطي بعض التأثير على الربحية.

الأجهزة الرقمية 11 مليار دولار في الإيرادات المجمعة

وسجل قسم الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يتألف من أعمال شاشات العرض المرئي والأجهزة الرقمية 11 مليار دولار في الإيرادات المجمعة، و646 مليون دولار في الأرباح التشغيلية في الربع الثالث.

ورغم المبيعات القوية لأجهزة التلفاز الفاخرة ومنتجات الأجهزة المنزلية المصممة حسب الطلب، سجلت الشركة أرباحاً أقل على أساس ربع سنوي وسنوي، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المواد والخدمات اللوجستية.