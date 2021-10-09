أرباح سامسونج تقفز بنسبة 27.9% خلال الربع الثالث

كشفت شركة سامسونج التكنولوجية في كوريا الجنوبية، أن أرباحها التشغيلية قفزت بنسبة 27.9% إلى 13.2 مليار دولار، في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة سامسونج في التقرير الاسترشادي لأرباحها المنشور أمس الجمعة، أنها تتوقع زيادة في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 61.1 مليار دولار في الفترة نفسها، وفقاً لـ«فوربس».

ومن المنتظر أن تعلن سامسونج النتائج المالية الكاملة، التي تتضمن صافي أرباحها، في وقت لاحق من هذا الشهر.

قفزة في الأرباح التشغيلية

وتشير التوقعات إلى أن أرباح تشغيل شركة سامسونج ستشهد زيادة مضاعفة في الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وأرجعت السبب إلى الطلب القوي على أشباه الموصلات، وارتفاع أسعار الرقائق، ومبيعات الهواتف الذكية الجديدة القابلة للطي، وستكون أرباح التشغيل ثاني أكبر توقعات بعد الربع الثالث من العام 2018، ومثلت أشباه الموصلات نحو نصف أرباح الشركة التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري.

وتوقع محللون أن تنخفض أسعار رقاقات الذاكرة، هذا الربع، مع انخفاض الطلب على أجهزة الحاسب الشخصية، وسط تراجع متوقع في عمليات الإغلاق العالمية التي ساعدت في تعزيز المبيعات، في حين قد تنخفض شحنات الهواتف الذكية أيضًا.

مبيعات شركات التكنولوجيا

شهدت شركات التكنولوجيا طفرة في المبيعات مع جائحة «كوفيد-19»، عندما وضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم قواعد تتعلق بعمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، واضطر الناس إلى البقاء في منازلهم، والاعتماد على الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها، وزاد العمل من المنزل الطلب على الأجهزة التي تعمل برقائق سامسونج، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التليفزيون والغسالات.

مصنع جديد لأشباه الموصلات

تمضي شركة سامسونج في الانتهاء من بناء مصنعًا ثانيًا لأشباه الموصلات بقيمة 17 مليار دولار في مقاطعة ويليامسون في تكساس، وفقاً لـ«رويترز».