أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 4-11-2021 مقابل الجنيه

تعد أسعار العملات من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعتها بشكل يومي، سواء كانت العربية أو الأجنبية، مثل سعر اليورو والريال السعودي والدولار والدرهم الإماراتي، وغيرها، خاصة للراغبين في السفر أو تبديل العملات.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها، أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي، وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع، واستقر في البنك الأهلي المصري أيضًا عند 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع، في البنك التجاري الدولي، نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، نحو 18.10 جنيها للشراء، و18.27 جنيها للبيع، وفي بنك قناة السويس 18.12 جنيها للشراء، و18.249جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 18.09 جنيها للشراء، و18.25 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.10 جنيها للشراء، و18.23 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.24 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيها للشراء، و4.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع، وسجل في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع.