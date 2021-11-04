سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 4-11-2021 في البنوك

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أسعار العملات، وعلى رأسها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، باعتباره المتحكم الرئيسي في معظم السلع المستوردة والعالمية.

ترصد «الوطن»، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بشكل يومي لقرائها المهتمين بمعرفة أسعار العملات والصرف في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وجاءت أسعار الدولار وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيها للشراء، و15.64 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم، 15.66 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي، نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع، في بنك مصر، نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، في بنك مصر، 18.11 جنيها للشراء، و18.28 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.12 جنيها للشراء، 18.28 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.07 جنيها للشراء، 18.35 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 18.12 جنيها للشراء و18.26 جنيها.