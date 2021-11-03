سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. هل يواصل الاستقرار؟

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر 2021، مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري، في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، أمس.

ويعبر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عن نقطة تلاقي قوي الطلب بقوى العرض في السوق، وتهتم «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني بمتابعة سعر العملة الأمريكية في البنوك الرئيسية، وذلك للمهتمين بأسعار صرف العملات وسوق النقد.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، صباح اليوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما يباع سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري، عند نفس المستويات، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في شبكة فروع ثان أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار أمام الجنيه مستوى سعري عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار في شركات الصرافة

لا يزال سعر العملة الخضراء يتداول عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ الدولار في مصر

وحقق الدولار الأمريكي أعلى سعر شراء بالسوق المحلية اليوم، عند 15.68 جنيه في 3 بنوك هي، البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

أدنى سعر شراء لـ الدولار في مصر

وفي المقابل، يجري تداول العملة الخضراء أمام الجنيه عند أقل سعر شراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 15.64 جنيه للشراء.