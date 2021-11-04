سعر اليورو اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر

يعد اليورو من العملات المهمة داخل القطاع المصرفي المصري، ولذا يحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة سعر اليورو في مختلف البنوك لارتباط العملة بحركة التجارة الخاصة بهم.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، ضمن الخدمات الاقتصادية في مجال أسعار العملات، نستعرض سعر اليورو وفق التعاملات التي وردت صباح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر الحالي، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.12 جنيها للشراء و18.28 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.11 جنيها للشراء و18.28 جنيها للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 15.12 جنيها للشراء و18.27 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.12 للشراء و18.29 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.16 جنيها للشراء و18.28 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.12 جنيها للشراء و18.28 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، نحو 4.25 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع، في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيها للشراء، و4.29 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع، في بنك مصر سجل نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.