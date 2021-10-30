سعر اليورو اليوم السبت 30-10-2021 في مصر

يتابع العديد من الأشخاص مختلف العملات ومنها سعر اليورو، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 أكتوبر الجاري، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.18 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.14 للشراء و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.12 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.14 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 18.12 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.ينشر

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 15.17 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وتباينت أسعار العملات العربية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعوديس

جل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بنك مصر سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، في المصرف المتحد، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.