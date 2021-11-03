متطرف يحفر نفقا سريا بالقرب من منزل السفير الفرنسي بتونس.. والأمن يحقق

تجري وزارة الداخلية التونسية عمليات تحري مكثفة، من خلال تكليف وحدات الحرس الوطني المختصة في مكافحة الإرهاب بفتح تحقيق، بعد العثور على نفق في محيط إقامة السفير الفرنسي بضواحي العاصمة تونس، وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان إنها كلفت الجهات المختصة بإجراء الأبحاث والمعاينات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

بلاغ ونفق في محيط منزل السفير الفرنسي

وفيما يتعلق بتفاصيل العثور على النفق، فقد أفادت الوزارة أنّه وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس الأمر الذي أثار الشبهات والشكوك وأدى إلى تحرك قوات الأمن فوراً للوقوف على مدى صحة البلاغ.

متطرف يحفر نفق لمنزل السفير الفرنسي

وبعد التحريات التي أجرتها الجهات المختصة اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف، وعلى إثر مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية اتضح وجود أشغال حفر نفق، وقالت الوزارة إن الموضوع يخضع للمتابعة من أعلى مستوى.

وكانت وسائل إعلام تونسية، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت نفقا يؤدي إلى محيط مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس بجهة المرسى في ضواحي العاصمة، من جهتها نقلت إذاعة «موزاييك» عن مصادر أمنية، أن اكتشاف النفق تم إثر إجلاء السلطات بجهة المرسى وبقرار قضائي لعائلات كانت تقطن بمنزل شاسع المساحة قرب مكان الحادثة.

ووفقا للمصادر ذاتها بعد إخراج تلك العائلات جرى اكتشاف حفرة على قطر واسع فتوجهت الأبحاث في مرحلة أولى إلى أن الأمر يتعلق بحفريات بحثا عن الكنوز، إلا أنه وبتقدم الأبحاث تفاجأ المحققون بطول النفق وامتداده تحديدا على مسافة 270 مترا وينتهي إلى مكان غير بعيد عن مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس.