النيابة الإسرائيلية تقدم ادعاء ضد 11 أسيرا شاركوا في حفر نفق جلبوع

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة الصلح في مدينة «الناصرة» تصريح مدعى ضد 11 أسيرا فلسطينيا؛ لضلوعهم في عملية حفر «نفق الحرية»، وهروب 6 أسرى من سجن «جلبوع» شديد الحراسة.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن جهازي الشرطة الإسرائيلية والأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، أنهيا تحقيقا مشتركا في فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن التحقيق أظهر تورط 5 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع بمعاونة ومساعدة الأسرى الستة على الفرار من داخل السجن.

وفي 6 سبتمبر الجاري، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقا من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقالهم جميعا، وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.

في السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق في مدينة القدس.

الاحتلال يعتقل شابا بعد تحطيم محتويات منزله في الخليل

واقتحمت قوات من المخابرات الإسرائيلية والوحدات الخاصة والشرطة، بلدة العيسوية والطور وحي وادي الجوز، وداهمت عدة منازل، ونفذت اعتقالات بعضها لنشطاء حركة فتح في القدس.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن القوات اعتقلت عبد الهدرة، طلال الصياد، محمد أبو الهوى، ومحمد موسى الصياد، محمد سعيدة، تامر النتشة، وعز الدين طوطح، أحمد داري.

وحدة المستعربين تقتحم بلدة العيسوية ليلًا

ومن جهة ثانية، اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، مواجهات في بلدة العيسوية، وقامت القوات بإطلاق القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، كما اقتحمت «وحدة المستعربين» البلدة واعتقلت فتيين هما: عمر مصطفى، وآدم سعيد.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب رامي محمد خالد العويوي، بعد مداهمة منزله الكائن في شارع السلام بمدينة الخليل.

وذكرت عائلة الأسير العويوي، أن جنود الاحتلال قاموا بتحطيم وتكسير محتويات منزله.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن «العويوي» قبل نحو الشهرين بعد اعتقاله إداريا لمدة 22 شهرًا.