طالب أزهري يبتكر مروحة وتكييف من النفايات بالأقصر

تمكن طالب بالصف الثاني الإعدادي في معهد «كوم البعيرات» الأزهري للبنين، غرب محافظة الأقصر، من ابتكار جهاز تكييف صغير ومروحة باستخدام بعض المخلفات الصلبة، من خلال إعادة تدويرها، وقدم الطالب «عيسى محمود شحات» العديد من الابتكارات والاختراعات إلى نادي العلوم والمخترع الصغير، بالمعهد التابع لمنطقة الأقصر الأزهرية.

توجيهات شيخ الأزهر بتنمية قدرة الطلاب على الابتكار

وأكدت منطقة الأقصر الأزهرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تعزيز وتدعيم الدور الإبداعي والابتكاري لطلاب الأزهر في المجالات كافة، وتهيئة الأجواء لهم، وجعل الإبداع منهجاً أساسياً.

ابتكار جهاز تكييف من مخلفات بلاستيكية وخشبية

وأوضح عبد الحي خليل، المنسق الإعلامي لمنطقة الأقصر الازهرية، أن الطالب «عيسى» نجح في تحويل الأشياء القديمة، التي تم الاستغناء عنها، إلى ابتكارات، حيث صمم تكييفاً صغيراً من مخلفات بسيطة، تتمثل في محركات من قطع البلاستك وبعض الأخشاب، وتوصيل دائرة كهربائية بها، واستعان بموتور لتشغيل التكييف.

ابتكار مروحة مزودة ببطارية موبايل

وتابع البيان أن الطالب بالصف الثاني الإعدادي في معهد «كوم البعيرات» الأزهري للبنين، تمكن أيضاً من ابتكار مروحة أرضية، باستخدام بعض قطع البلاستيك والأسلاك، ويتم تزويد محركها بالطاقة اللازمة عن طريق بطارية موبايل قديمة لتخزين التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن «المبتكر الصغير» قام أيضاً بابتكار «مكوك» لجمع خيط ماكينة الخياطة، يعمل بموتور، ولفت الطالب إلى أن طموحاته وأحلامه هي أن تكون ابتكاراته أكثر تميزاً، وتقديم خدمة لمجتمعه، من خلال ابتكارات ذات جودة عالية وبطرق مغايرة، تسهم في تحقيق نقلة نوعية عالمية.