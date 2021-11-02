الأقصر تستقبل أول رحلة «شارتر» من لندن بعد غياب 6 سنوات

بدأت فنادق محافظة الأقصر في استقبال السياح الأجانب القادمين من مطار «هيثرو»، في العاصمة البريطانية لندن، في أولى رحلات الطيران العارض «الشارتر»، حيث وصل السياح إلى المحافظة السياحية عبر مطار الأقصر الدولي، وتم استقبال الزور عقب وصولهم في أول الرحلات، بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات، بالزهور والهدايا التذكارية، وأنهت العلاقات العامة إجراءات وصول السياح عبر المطار بكل سهولة ويسر، مع التأكيد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة الطاقم في ظل انتشار فيروس كورونا.

مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من «هيثرو»

جاءت أولى الرحلات القادمة من مطار «هيثرو» في لندن، في خطوة جديدة لإنعاش حركة السياحة بمحافظة الأقصر، من خلال زيادة رحلات «الشارتر»، أو الطيران العارض المباشر، القادم من عدة دول إلى مطار الأقصر مباشرةً، ومن المقرر تشغيل رحلة أسبوعياً من مطار «هيثرو» إلى مطار الأقصر.

رحلات «شارتر» إسبانية ورومانية بمطار الأقصر

كما يستقبل مطار الأقصر الدولي، هذه الأيام، رحلات أخرى من رحلات الطيران العارض المباشر من عدد من الدول الأوروبية، منها رحلات قادمة من إسبانيا وفرنسا ورومانيا، بشكل أسبوعي، وذلك ضمن مساعي وزارة السياحة لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى مطار الأقصر، على الخطوط الداخلية والخارجية، لإنعاش الحركة السياحية، تزامناً مع استقبال الموسم السياحي الشتوي بالمحافظة السياحية.